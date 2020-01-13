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понедельник, 13 января 2020 13:01

Рада возьмется за обещание Зеленского

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Рада возьмется за обещание Зеленского
На выборах президента Зеленский обещал "народовластие через референдумы". Фото: Reuters

Законопроект о референдуме внесут на рассмотрение парламента в начале следующей сессии.

Об этом сказал первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук на согласительном совете в понедельник.

"У меня на руках распоряжение председателя Верховной Рады о создании рабочей группы по разработке законопроектов о народовластии.

Рабочая группа собиралась уже шесть раз. Мы разработали целую структуру законопроектов, касающихся народовластия. Его не решает один закон о референдуме, но он стал первым в нашей разработке. Я глубоко убежден, что в начале следующей сессии он будет внесен на рассмотрение Верховной Рады", - заявил Стефанчук.

Нынешняя, вторая сессия Верховной Рады 9-го созыва, заканчивается в январе этого года.

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В закон о рынке земли перед вторым чтением добавят запрет на продажу ее иностранцам.

"Возможность купить украинскую землю у них будет только после решения референдума. А референдум - наше предвыборное обещание", - говорил он.

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