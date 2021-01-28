Рада во второй раз провалила назначение Витренко

После голосования Витренко забрал портфель и с улыбкой вышел из зала.

Верховная Рада не назначила Юрия Витренко на должность первого вице-премьер-министра - министра энергетики.

"За" проголосовали 204 депутата. 117 голосов дали фракция "Слуга народа" и 18 - группа "Доверие". Остальные фракции дали ноль голосов "За".

Представление о назначении Витренко внес премьер-министр Денис Шмыгаль по предложению фракции "Слуга народа".

Перед голосованием Витренко заявил, что за считанные дни после его назначения "была погашена задолженность по зарплате перед шахтерами, которые перекрывали дороги".

"На Кабмин было подано решение, которое ограничило рост цены на электроэнергию для населения. Если бы такого решения не было, то цена сейчас были бы в два раза высшая. Льготы были монетизированны, население, пользующееся электрообогревом, не должно потерять средства", - сказал он.

Также заявил о решении правительства, "которое позволило снизить цену на газ". "С февраля уже на треть. Если бы такое решение не приняли, цена выросла на четверть", - сказал Витренко.

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18 декабря Верховная Рада не назначила Витренко на должность министра энергетики. За его кандидатуру тогда проголосовали 186 нардепов из 226 необходимых. 21 декабря Кабинет министров назначил Витренко и.о. министра энергетики.