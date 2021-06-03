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Рада вернула лишение свободы за ложь в декларациях, но оставила лазейку

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Рада вернула лишение свободы за ложь в декларациях, но оставила лазейку
Еще одной правкой, депутаты отменили ограничение свободы за умышленное непредставление деклараций. Фото: rada.gov.ua

Верховная Рада приняла законопроект №4651 президента Владимира Зеленского относительно совершенствования ответственности за декларирование недостоверной информации. Документ поддержали 307 нардепов.

Согласно закону, если данные в декларациях будут отличаться от действительности на 1,14 - 4,5 млн грн, штраф составит от 51 тыс. до 68 тыс. грн. За ложь в декларации на более 4,5 млн грн - штраф от 68 тыс. до 85 тыс. грн. За непредставление декларации предусмотрен штраф от 42,5 тыс. грн до 51 тыс. грн. Альтернативой могут стать 150-240 ч. исправительных работ или ограничения свободы до двух лет.

При этом депутаты проголосовали за поправку "слуги народа" Игоря Фирса, которая делает невозможным наказание за ложь относительно имущества родственников. Кроме того, теперь указывать имущество, которым пользуется или владеет член семьи, нужно лишь тогда, когда он сам предоставил такие данные декларанту.

"Рада фактически уничтожила систему электронного декларирования. В такой редакции законопроект делает хуже, чем было до этого. Надеюсь, Зеленский его ветирует. Или нам всем попрощаться с европейской интеграцией", - написал в Facebook глава ЦПК Виталий Шабунин.

Еще одной правкой, депутаты отменили ограничение свободы за умышленное непредставление деклараций.

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КСУ 27 октября 2020 года признал неконституционной статью 366-1 Уголовного кодекса, которая предусматривает ответственность для чиновников и судей в форме штрафа или лишения свободы за представление заведомо ложных сведений в декларации.

В декабре 2020-го ответственность за ложь в декларациях восстановили, но заключения не было среди возможного наказания: лишь штраф, общественные работы и ограничение свободы. В январе 2021-го Зеленский подал новый законопроект, предусматривающий заключение.

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