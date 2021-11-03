Рада уволила пятерых министров за 52 мин. - без всяких отчетов

Оппозиция пожаловалась, что министров увольняли без отчетов. Фото: rada.gov.ua

Верховная Рада уволила пятерых министров.

Это депутаты сделали за 52 мин.

За увольнение министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Романа Абрамовского проголосовали 322 депутата.

Алексея Любченко с должности первого вице-премьера - министра экономики - 320.

Алексея Резникова с должности вице-премьера - министра по реинтеграции временно оккупированных территорий - 329.

Олега Уруського с должности вице-премьера - министра по вопросам стратегических отраслей промышленности - 342.

Андрея Тарана с должности министра обороны - 341.

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Оппозиция пожаловалась, что министров увольняли без отчетов.

"Это выглядит, как игра в пятнашки. Правительство Зеленского превратилось в театр марионеток с кукловодами, сидящими на Банковой. Вот так у нас, господа, работает парламентско-президентская республика. Без реальной подотчетности парламента, вопросов, отчетов чиновников.

Вы уже построили де-факто жесткую президентскую республику. А президент боится признаться в этом избирателям и играет в доброго царя и плохих бояр", - заявила депутат от "Европейской солидарности" Иванна Климпуш-Цинцадзе.

Следующих министров планируют назначить в четверг. Список кандидатов можно прочитать ЗДЕСЬ. Депутатам давали установку "максимально голосовать" за увольнение министров.