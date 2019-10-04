Рада утвердила новую ЦИК за представлением Зеленського

"Я поздравляю членов Центральной избирательной комиссии", - сказал спикер Рады, депутат "Слуги народа" Дмитрий Разумков после голосований. ФОТО: Facebook-страница партии "Слуга народа"

Верховная Рада Украины проголосовала за всех 17 членов Центральной избирательной комиссии, которые внес в своем представлении президент Владимир Зеленский.

За членов ЦИК голосовали отдельно. После этого каждый принес присягу за трибуной Рады.

Серез 17 членов ЦИК 12 человек, которых предложила фракция "Слуга народа", 2 - "Оппозиционная платформа - За жизнь", по 1 - "Батькивщина", "Европейская солидарность" и "Голос".

"Я поздравляю членов Центральной избирательной комиссии", - сказал спикер Рады Дмитрий Разумков после голосований.

По закону Украины "О центральной избирательной комиссии", каждый из членов должен работать 7 лет.

В новый состав ЦИК вошли:

Боярчук Оксана ( "Слуга народа")

Буглак Юрий ( "Европейская солидарность")

Гатауллина ( "Слуга народа")

Гевко Андрей ( "Голос")

Глущенко Виктория ( "Батькивщина")

Грень Виталий ( "Слуга народа")

Диденко Олег ( "Слуга народа")

Дубовик Сергей( "Оппозиционная платформа - За жизнь")

Евстигнеев Андрей ( "Слуга народа")

Ефремова Ирина ( "Слуга народа")

Кармазь Александра ( "Слуга народа")

Любченко Павел ( "Слуга народа")

Мирошниченко Юрий ( "Оппозиционная платформа - За жизнь")

Перепелюк Владимир ( "Слуга народа")

Плукар Виталий ( "Слуга народа")

Постивий Сергей( "Слуга народа")

Фрицкий Юрий ( "Слуга народа").

13 сентября Верховная Рада Украины распустила весь состав Центральной избирательной комиссии - 17 человек. 14 из них проработали менее года с 7, предусмотренных полномочиями. Решение поддержал 341 депутат, 41 проголосовали против, еще 2 - воздержались.