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пятница, 04 декабря 2020 13:35

Рада смягчила ответственность за ложь в декларациях. Активисты назвали это заговором против народа

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Рада смягчила ответственность за ложь в декларациях. Активисты назвали это заговором против народа
Законопроект называли "компромиссным". Фото: Александр Клименко, rada.gov.ua

Верховная Рада приняла законопроект, восстанавливающий уголовную ответственность за ложь в декларациях. Предусматривается штраф и ограничение свободы.

За проголосовали 289 народных депутатов. В частности "за" голосовали депутаты с фракций "Слуга народа", ОПЗЖ, "Европейской солидарности", "Батькивщина", "Голос", групп "Партия "За будущее", "Доверие".

Умышленное внесение субъектом декларирования заведомо недостоверных сведений в декларации на сумму от 1,3 до 9 млн грн наказывается штрафом от 42,5 до 51 тыс. грн или общественными работами на срок от 150 до 240 час, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, пишет "Українська правда"

За недостоверные сведения от 9 млн грн - штраф от от 51 до 85 тыс. грн или общественные работы до 240 часов, либо ограничение свободы до 2 лет с лишением права занимать должности или заниматься определенной деятельностью до 3 лет.

Умышленное непредставление декларации карается штрафом от 2,5 до 3 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или общественными работами с лишением права занимать должности до 3 лет.

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"Рада проголосовала законопроект о наказании общежитием за ложь в декларациях более чем 9 млн грн. Конечно же без заключения.

Классический заговор правящего класса против собственного народа. Холопов сажаем за мелкие кражи, себя любимых максимально защищаем", - написал в Facebook председатель Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.

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