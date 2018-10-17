Рада сегодня заслушает Муженко и Полторака

Во второй половине дня депутаты будут работать в комитетах, фракциях и группах. Фото: REUTERS

Пленарный день в парламенте сегодня начался с объявлений и заявлений народных депутатов.

В зале зарегистрировались 326 парламентариев.

В повестке дня - второе чтение проекта Кодекса из процедур банкротства.

Далее в плане работы - ратификации, в частности соглашений с Турцией, а также с Великобританией и Северной Ирландией об избежании двойного налогообложения. Кроме того, народные депутаты намерены ратифицировать меморандум с Австрией о взаимном доступе на рынки труда членов семей работников дипломатических представительств и консульских учреждений.

Во второй половине дня депутаты будут работать в комитетах, фракциях и группах. На заседании оборонного комитета должны присутствовать министр обороны Степан Полторак и руководитель Генштаба ВСУ Виктор Муженко, которых вызвали для объяснений ситуации на военных складах.

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Накануне Верховная Рада отказалась снять депутатскую неприкосновенность с народных депутатов от "Оппозиционного блока" Александра Вилкула и Дмитрия Колесникова.