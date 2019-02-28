Рада сегодня возьмется за закон о языке (онлайн)

К законопроекту о языке внесли около 2500 поправок. Фото: unn

Сегодня Верховная Рада начнет рассмотрение законопроекта о функционировании украинского языка как государственного.

В зале зарегистрировались 358 народных депутатов.

Парламент начнет работу с законопроекта о медиации, который начали рассматривать накануне.

Далее в повестке дня отчет временной следственной комиссии по расследованию сведений относительно нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов.

Среди прочего запланировано рассмотрение правительственного законопроекта об изменениях в Таможенный кодекс по некоторым вопросам выполнения Соглашения об ассоциации с ЕС, вопросов ратификации и экологической политики.

После 16:00 парламентарии перейдут ко блоку вопросов культуры, в котором и предусмотрено второе чтение проекта закона о языке. Рассмотрение его может затянуться из-за обилия поправок - их около 2500.

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В заседании парламента два дня подряд объявляли перерыв по требованию фракций Радикальной партии и "Батькивщины", лидеры которых баллотируются в президенты.