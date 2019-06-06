Рада решает будущее 2 министров и председателя СБУ

Парламент сегодня планирует взяться за проект Избирательного кодексу.мФото: glavcom.ua

Сегодня Верховная Рада продолжит рассмотрение законопроекта о ВСК с нормами об импичменте президенту.

В зале зарегистрировались 342 народных депутата.

По плану спикера Андрея Парубия, документ о ВСК примут до 11:00. После этого парламентарии займутся изменениями и дополнениями в приложение XXVII к Соглашению об ассоциации между Украиной и ЕС, несколько евроинтеграционных и других законопроектов.

Среди прочего сегодня парламент рассмотрит президентские проекты постановлений об увольнении министра иностранных дел Павла Климкина, глава Минобороны Степана Полторака и руководителя Службы безопасности Василия Грицака.

Затем нардепы планируют перейти к рассмотрению проекта Избирательного кодекса.

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Накануне парламентский комитет по вопросам национальной безопасности и обороны передал на голосование депутатам указ об увольнении главы Службы безопасности Василия Грицака и главы МИД Павла Климкина, однако высказался против увольнения министра обороны Степана Полторака.