Рада разошлась до следующего года

В следующий раз народные депутаты соберутся в сессионном зале 15 января. Фото: detector.media

Второй вице-спикер Оксана Сыроид закрыла последнее пленарное заседание в этом году.

Об этом она объявила из президиума после выступлений парламентариев.

"Хочу поздравить всех украинцев с наступающими праздниками. Хочу пожелать здоровья вам и вашим близким. Чтобы вы любили себя и друг друга. 2019 год будет непростым. Но мы накануне праздников. Давайте будем радоваться и будем иметь немного удовольствия от жизни. Будьте здоровы. Встретимся в следующем году, 15 января в 10 утра", - сказала Сыроид.

Утром в сессионном зале зарегистрировались 307 народных депутатов. К концу заседания досидели единицы. Не было и председателя ВР Андрей Парубий, и его первого заместителя Ирины Геращенко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Армия как в НАТО, упрощенные налоги, детенизация: Кабмин написал план на следующий год

В предпоследний рабочий день, 20 декабря, Верховная Рада приняла законопроект, который обязывает Украинскую православную церковь Московского патриархата изменить название, указав принадлежность к Русской православной церкви. Утром под парламент свезли людей, которые устроили акцию против переименования УПЦ МП. После голосования в зале произошла драка между представителем "Народного фронта" Юрием Березой и "оппоблоковецем" Нестором Шуфричем.