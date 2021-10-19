Рада разблокировала закон об олигархах

Верховная Рада отклонила 12 постановлений об отмене принятого 23 сентября законопроекта президента Владимира Зеленского об олигархах.
Законопроект предлагали отменить из-за нарушения регламента при принятии. Во время голосования ни одно из постановлений не набрало необходимых 226 голосов, сообщает ZN.UA
Постановления вносили депутаты от "Европейской солидарности" и ОПЗЖ.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ЕС поддержал антиолигархический закон и перечислит €600 млн
Законопроект во втором чтении рассматривали по разделам и депутаты не представляли предложенные ими изменения. Однако при рассмотрении документа, зачитывая номера поправок на отклонение, тогда еще первый вице-спикер Руслан Стефанчук несколько раз пропустил слово "тире", поскольку в зале было очень шумно. Таким образом депутаты не отклонили большое количество лишних поправок.
Впоследствии Стефанчук заявил, что после разблокирования закона он изучит, какой текст в итоге будет подготовлен к подписанию профильным комитетом.
"Если в конечном варианте будут три противоречивые поправки, то есть все основания использовать 131 статью регламента, которая дает возможность председателю Верховной Рады - если он увидит противоречия в тексте - вынести и одним голосованием снять это противоречие", - заявил потом Стефанчук.
23 сентября ВР приняла законопроект об олигархах. К нему подавали 1257 правок. Документ рассмотрели более чем за час.
Перед голосованием оппозиция блокировала трибуну.
Законопроект надо опять проголосовать, потому что во время принятия учли три поправки, противоречащие друг другу, заявляла оппозиция.
Разумков заявил, что депутатов во время голосования "намеренно ввели в заблуждение".
11 октября комитет передал законопроект на подпись.
Комментарии