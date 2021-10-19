Рада разблокировала закон об олигархах

Ни одно из постановлений не набрало необходимых 226 голосов. Фото: rada.gov.ua

Верховная Рада отклонила 12 постановлений об отмене принятого 23 сентября законопроекта президента Владимира Зеленского об олигархах.

Законопроект предлагали отменить из-за нарушения регламента при принятии. Во время голосования ни одно из постановлений не набрало необходимых 226 голосов, сообщает ZN.UA

Постановления вносили депутаты от "Европейской солидарности" и ОПЗЖ.

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Законопроект во втором чтении рассматривали по разделам и депутаты не представляли предложенные ими изменения. Однако при рассмотрении документа, зачитывая номера поправок на отклонение, тогда еще первый вице-спикер Руслан Стефанчук несколько раз пропустил слово "тире", поскольку в зале было очень шумно. Таким образом депутаты не отклонили большое количество лишних поправок.

Впоследствии Стефанчук заявил, что после разблокирования закона он изучит, какой текст в итоге будет подготовлен к подписанию профильным комитетом.

"Если в конечном варианте будут три противоречивые поправки, то есть все основания использовать 131 статью регламента, которая дает возможность председателю Верховной Рады - если он увидит противоречия в тексте - вынести и одним голосованием снять это противоречие", - заявил потом Стефанчук.