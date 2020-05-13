Рада проводит заседание (онлайн)

Верховная Рада сегодня проводит внеочередное заседание. В сессионном зале зарегистрированы 317 народных депутатов.
В начале заседания состоится час вопросов к правительству о состоянии борьбы с коронавирусной болезнью и мерах по преодолению негативных экономических последствий, вызванных коронавирусом.
Также депутаты заслушают главу Национального банка Якова Смолия о деятельности финучреждения.
На повестке дня - законопроект о банковской деятельности, который просил Международный валютный фонд для предоставления Украине помощи.
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Международный валютный фонд ожидает от Украины принятия в целом закона о банках, заявлял представитель МВФ Йоста Люнгман.
Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект об усовершенствовании механизмов регулирования банковской деятельности. Документ назвали антиколомойским.
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