Рада проводит заседание (онлайн)

Парламент рассмотрит "антиколомойский" законопроект. Фото: @verkhovna.rada.ukraine

Верховная Рада сегодня проводит внеочередное заседание. В сессионном зале зарегистрированы 317 народных депутатов.

В начале заседания состоится час вопросов к правительству о состоянии борьбы с коронавирусной болезнью и мерах по преодолению негативных экономических последствий, вызванных коронавирусом.

Также депутаты заслушают главу Национального банка Якова Смолия о деятельности финучреждения.

На повестке дня - законопроект о банковской деятельности, который просил Международный валютный фонд для предоставления Украине помощи.

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Международный валютный фонд ожидает от Украины принятия в целом закона о банках, заявлял представитель МВФ Йоста Люнгман. Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект об усовершенствовании механизмов регулирования банковской деятельности. Документ назвали антиколомойским.