Рада продлила полномочия ВСК по убийству Гандзюк

Екатерина Гандзюк умерла через 3 месяца после того, как ее облили кислотой. Фото: УНИАН

Парламент продлил действие полномочий временной следственной комиссии по расследованию убийства активистки Екатерины Гандзюк и нападений на других общественных активистов.

Соответствующее постановление поддержали 290 народных депутатов.

Комиссию обязали в течение двух недель предоставить промежуточный отчет результатов расследования.

"ВСК работала для того, чтобы действительно узнать, все ли было сделано для раскрытия преступлений против Кати Гандзюк и других активистов. Мы дистанцировались от политических ссор. Работали на результат. Мы получили информацию, получили результат по некоторым делам. И нам действительно доверяют", - сказал председатель комиссии Борислав Береза ​​с трибуны.

Он отметил, что комиссия не расследует дела о нападениях на активистов, а наблюдает за деятельностью правоохранительных органов, которые этим занимаются.

Последнее заседание ВСК состоялось 6 февраля. После того следствие назвало подозреваемого в организации убийства Гандзюк.

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На активистку Екатерину Гандзюк напали и облили кислотой 31 июля 2018-го. Получила 40% ожогов тела, пережила 11 операций. Боролась за жизнь 3 месяца, но 4 ноября в отделении Киевского ожогового центра умерла. В организации ее убийства подозревают руководителя Херсонского областного совета Владислава Мангера. Ему грозит 15 лет тюрьмы или пожизненное заключение с конфискацией имущества.