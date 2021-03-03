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среда, 03 марта 2021 14:53

Рада приняла законопроект о судах. Активисты говорят о "трэше"

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Рада приняла законопроект о судах. Активисты говорят о &quot;трэше&quot;
"За" голосовали депутаты из "Слуги народа". Фото: Андрей Нестеренко, rada.gov.ua

Верховная Рада проголосовала в первом чтении за изменения в закон "О судоустройстве и статусе судей" и некоторые законы по возобновлению работы Высшей квалификационной комиссии судей.

"За" проголосовали 227 депутатов - фракция "Слуга народа" и группа "Доверие".

Предлагается, чтобы в состав конкурсной комиссии по вопросам добродетели входили 3 человека из числа судей или судей в отставке, предложенные Советом судей и 3 человека, предложенные соответственно Советом прокуроров, Советом адвокатов, Национальной академией правовых наук, пишет "РБК-Україна"

Предполагается, что ВККС состоит из 16 членов, назначаемых Высшим советом правосудия по результатам конкурса сроком на 4 года.

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В общественной организации Центр противодействия коррупции заявили о провале обновления Высшей квалификационной судей - органе, который занимается отбором и оценкой судей.

"Депутаты проголосовали в первом чтении за законопроект #3711д, который полностью отдает формирования ВККС в руки Высшего совета правосудия.

ВРП - это тот самый орган, который крышует подонков в мантиях и преследует независимых судей. ВРП оставила на должностях судей Майдана и отмазывает мафию с ОАСК.

Теперь именно члены ВРП на пару с Советом судей будут избирать будущий состав ВККС", - написала в Facebook активист Галина Чижук.

Депутаты проголосовали "трэш", заявил председатель ЦПК Виталий Шабунин.

"Несмотря на предостережения Венецианской комиссии, заявления ЕС и многотысячные митинги возмущенного несправедливостью общества вы снова имитируете судебную реформу, отдавая рычаги влияния в руки отвратительных представителей судебной системы.

Мы традиционно сделаем все для того, чтобы ваши избиратели об этом узнали", - обратился к депутатам общественный деятель.

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