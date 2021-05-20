Рада приняла закон о наказании за военные преступления

Законом создается каталог военных преступлений. Фото: president.gov.ua

Верховная Рада поддержала во втором чтении закон, который позволит наказывать виновных в военных преступлениях.

Он также поможет гармонизировать Уголовный кодекс Украины с международным уголовным правом. За законопроект проголосовали 248 нардепов.

Документ предусматривает введение уголовной ответственности для военных командиров, людей, фактически действуют как командиры, и других начальников за любое преступление, совершенное их подчиненным лицом, если они наверняка знали о совершении или намерении совершить преступление.

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Законопроект предусматривает, что освобождение от уголовной ответственности не применяется в случаях совершения преступлений против мира и безопасности человечества.

Также прописывается наказание за военные преступления против человечности, личности, собственности, против гуманитарных операций, подвижных и неподвижных ценностей, зданий и центров, находящихся под защитой международного гуманитарного права.

3 июня Конституционный суд Украины рассмотрит дело по представлению нардепов относительно конституционности закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно условий оборота земель сельскохозяйственного назначения". Информацию опубликовали в порядке заседаний КСУ.