Рада приняла закон для украинских экспортеров

Документ разработан в исполнение Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

Верховная Рада приняла в целом законопроект о режиме общего транзита и введения национальной электронной транзитной системы.

"Это позволит украинским игрокам уезжать из Украины и доезжать до Португалии одним грузовиком с одним документом, с одной гарантией.

Это также упрощает и дешевит для украинских потребителей европейские товары", - объяснил председатель Государственной таможенной службы Максим Нефедов, пишет "Еспресо. ТВ"

Документ разработан в исполнение Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

Предполагается принятие отдельного закона "О режиме совместного транзита".

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Доля украинского экспорта товаров в страны ЕС за первое полугодие 2019 составляет 42%.