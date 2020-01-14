Рада приняла постановление по катастрофе самолета МАУ в Иране

Украинский самолет в небе над Тегераном сбили иранские военные. Фото: alihashem_tv

Верховная Рада приняла постановление относительно катастрофы самолета "Международных авиалиний Украины" рейса PS752 в Иране.

Заявление поддержали 368 парламентариев.

"Это заявление не только выражает сочувствие - оно ​​ни в коем случае не является ритуально-поминальным... В этом заявлении содержатся обращения ко властям Ирана относительно полного признания своей вины, что должно включать не только извинения, а и компенсацию перед семьями, пострадавшими государствами, авиакомпанией. В заявлении содержится солидарность с авиакомпанией, которая потеряла своих коллег и самолет. Содержится призыв к прозрачному расследованию, по результатам которого мир сможет внести изменения в процедуры и правила, которые позволят избежать в будущем повторения таких катастроф", - объяснил председатель комитета по внешней политике Богдан Яременко перед голосованием.

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8 января в небе над Тегераном взорвался и упал самолет "Международных авиалиний Украины", который направлялся в Киев. На борту было 176 человек: 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Все они погибли. Среди них - граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана. Позже Иран признался, что самолет был ошибочно сбит их ракетой.