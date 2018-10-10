Рада пополнилась офицером ВСУ

Иван Савка - начальника отделения воинской части АА 0224

Офицер ВСУ Иван Савка 10 октября стал народным депутатом Украины.

Соответствующее решение приняла Центральная избирательная комиссия.

"Комиссия признала избранным народным депутатом Украины на внеочередных выборах народных депутатов Украины 26 октября 2014 года в общегосударственном многомандатном избирательном округе Савку Ивана Ивановича, 1972 года рождения, образование высшее, заместителя командира воинской части по работе с личным составом - начальника отделения воинской части АА 0224", - говорится в сообщении.

Савка зашел в парламент на место Ирины Ефремовой, которую назначили членом ЦИК.

Он проживает в городе Николаев, беспартийный, включен в избирательный список "Народного фронта" под № 84.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Порошенко вспомнил о последнем члене ЦИК

4 октября Верховная Рада прекратила полномочия народных депутатов Ирины Евремовой и Татьяны Юськовой. Их раньше назначили членами Центральной избирательной комиссии.