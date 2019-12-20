Рада подстраховала ГБР с зарплатами

В монобольшинстве говорят, что изменили закон для достойных зарплат в ГБР.

Верховная Рада внесла изменения в законодательство относительно определения размеров должностных окладов, денежного обеспечения работников правоохранительных и других органов государственной власти.

Решение парламентарии приняли в пятницу.

"Переходные положения" закона "О внесении изменений в некоторые законы относительно перезагрузки власти" изложили в новой редакции, пишет "Інтерфакс-Україна"

Как объяснил председатель комитета по вопросам правоохранительной деятельности, нардеп от "Слуги народа" Денис Монастырский, принятие закона необходимо, чтобы сотрудники Государственного бюро расследований получали достойную зарплату.

Он напомнил, что зарплату работникам ГБР регулирует механизм, определенный в законопроекте о бюро, который пока не подписал президент.

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Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков закрыл пленарное заседание в пятницу. По графику работы парламента, пленарная неделя состоится через три недели 13-17 января.