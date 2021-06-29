Рада поддержала закон, запускающий судебную реформу

Рада 29 июня поддержала законопроект 3711-д. Фото: Андрей Нестеренко, iportal.rada.gov.ua

Проект закона, который запускает судебную реформу в Украине, приняла Верховная Рада во вторник, 29 июня. Документ №3711-д касается возобновления работы Высшей квалификационной комиссии судей.

Законопроект "О внесении изменений в Закон Украины" О судоустройстве и статусе судей "и некоторые законы Украины относительно возобновления работы Высшей квалификационной комиссии судей Украины" поддержали 293 народных депутата.

В частности, 217 голосов дала фракция "Слуга народу". А также 22 - "Європейська солідарність", 19 - группа "Довіра", 15 - фракция "Голос", 13 - группа "За майбутнє". Кроме того, законопроект поддержали семь вне фракционных депутатов.

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Документ предусматривает создание комиссии для отбора 16-ти новых членов Высшей квалификационной комиссии судей.

По сути, ВККС является кадровым агентством для судов. Она проводит конкурсы по отбору судей, а также переаттестовывает действующих судей.

Нардепы во время голосования поддержали ключевую поправку, которую требовали ЕС и НАТО. Она предусматривает, что голоса международных экспертов будут решающими при избрании кандидатов в члены ВККС.

Верховная Рада приняла законопроект №4651 о возвращении тюрьмы за ложь в электронных декларациях с предложениями президента Владимира Зеленского. За документ проголосовали 315 парламентариев. Из закона исключили противоречивое положение, согласно которому сведения об объектах декларирования, находящихся во владении или пользовании члена семьи декларанта, указываются только в случае, если член семьи подал такие сведения субъекту декларирования в любом виде.