Рада поддержала ускоренное рассмотрение "антиколомойского" закона. Разумков посперечався із Порошенком

Верховная Рада одобрила применение особой процедуры при рассмотрении во втором чтении законопроекта о банковской деятельности.

"За" проголосовали 255 народных депутатов.

Перед этим председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков поспорил с пятым президентом Петром Порошенко. Спикера возмутило, как депутаты из "Европейская солидарность" обращаются в адрес депутатов из "Слуга народа".

В тоже время "ЕС" возмутило то, что руководство парламента комментирует их членов фракции.

К трибуне подошел Порошенко с соратниками по фракции.

- Петр Алексеевич, я сейчас поставлю на голосование. Мы завершим.

- Извините, пожалуйста. За нас голосовали не вы. За нас голосовали наши избиратели, - сказал Порошенко в маске и перчатках.

- Петр Алексеевич, я не буду вступать в полемику. Но, когда избирали избиратели...

- Я ваших действий не комментирую.

- Хорошо.

- Наденьте маску, потому что может долететь - Разумков обратился к нардепу Гончаренко.

Спикер заявил: "Что слишком, то не здраво. Когда ваши коллеги будут нормально относиться по отношению к другим коллегам... Только ваша фракция так обращается к коллегам. Когда вы будете уважительно относиться к коллегам, у вас не будет этих проблем, ни с мной, ни с кем-то другим".

Разумков говорил на повышенном тоне.

Порошенко воскликнул в ответ: "Мы сейчас заберем микрофон. Прекратите это".

- Ну не провоцируйте нас, - также воскликнули с "ЕС".

Порошенко подошел к Разумкову в президиум: "Дмитрий, если у тебя есть микрофон, а у нас нет..."

В конце концов депутаты перешли к голосованию.