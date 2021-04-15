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четверг, 15 апреля 2021 16:48

Рада поддержала тюрьму за ложь в декларациях

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Рада поддержала тюрьму за ложь в декларациях
Теперь законопроект должен пройти 2-е чтение. Фото: Андрей Нестеренко, rada.gov.ua

Верховная Рада в 1-м чтении приняла законопроект о лишении свободы за недостоверное декларирование. Решение поддержали 283 народных депутата.

Законопроект №4651 президента Владимира Зеленского приняли за основу.

"За" проголосовали фракции "Слуга народа" (222 при общем составе 244), "Европейская солидарность", "Батькивщина", "Голос" и группа "Доверие". ОПЗЖ - ноль голосов, группа "Партия "За будущее" - 1.

Документ предусматривает ужесточение наказания.

За ложь в декларации от 4,5 млн грн или умышленное непредставление декларации дополнительно предусматривается заключение до 2 лет, а за ложь в декларации от 1,1 до 4,5 млн грн - дополнительно предусмотрено ограничение свободы на такой срок, сообщает общественная организация Центр противодействия коррупции.

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Также несколько повышается размер штрафов и исключается освобождение от уголовной ответственности или наказания за такие правонарушения.

Теперь законопроект должен пройти 2-е чтение.

Однако нардепы сделали все, чтобы этот законопроект не был принят до завершения периода подачи деклараций за 2020 год, говорят в ЦПК.

"Депутаты обеспечили себе и другим чиновникам отсутствие наказания за ложь в декларациях за 2020 год", - говорит эксперт Антон Марчук.

27 октября Конституционный суд признал неконституционной статью, предусматривающую наказание за недостоверное декларирование.

4 декабря Верховная Рада приняла законопроект о восстановлении уголовной ответственность за ложь в декларациях.

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