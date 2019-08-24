Рада планирует сократить количество нардепов на треть - СМИ

Количество нардепов уменьшится. Фото: РБК

В первый же день своей работы нардепы планируют рассмотреть немало законопроектов, включая изменения в Конституцию.

29 августа планируется объявить о формировании большинства, запустить все парламентские комитеты. Возможно внесение кандидата на должность премьер-министра, сокращение количества нардепов, пишет LB.ua со ссылкой на собственные источники.

В этот день планируется рассмотрение "60-70 стержневых законопроектов". Среди них - о снятии неприкосновенности с народных депутатов, сокращение количества парламентариев на треть - от 450 до 300. Возможно и рассмотрение законопроекта о проведении местных выборов в Киеве. Остальные список проектов еще дорабатывают.

Учитывая количество вопросов к рассмотрению на первый день, заседание может затянуться.

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В следующий четверг, 29 августа, состоится первое заседание новой Верховной Рады. На него соберутся 424 новоизбранных народных депутатов.