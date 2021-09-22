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среда, 22 сентября 2021 17:45

Рада отложила запуск Бюро экономической безопасности

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Рада отложила запуск Бюро экономической безопасности
Депутаты на заседании Верховной Рады, 22 сентября. Фото: iportal.rada.gov.ua

Верховная Рада отложила запуск Бюро экономической безопасности Украины на два месяца - до 25 ноября.

Соответствующие изменения о переносе срока поправкой внесли в законопроект №5851 "О внесении изменений в статью 11 Закона Украины "О валюте и валютных операциях" касательно выполнения банками функций агентов валютного надзора, сообщает портал "Слово і діло".

Этот законопроект сегодня приняли в целом.

Бюро экономической безопасности должно выявлять, прекращать, расследовать и раскрывать уголовные преступления в сфере экономики, представляющих угрозу для интересов Украины, а также предотвращать их.

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В марте президент Владимир Зеленский подписал закон о Бюро экономической безопасности

20 августа 2021-го Кабинет министров назначил Вадима Мельника председателем БЭБ.

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