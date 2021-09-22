Верховная Рада отложила запуск Бюро экономической безопасности Украины на два месяца - до 25 ноября.
Соответствующие изменения о переносе срока поправкой внесли в законопроект №5851 "О внесении изменений в статью 11 Закона Украины "О валюте и валютных операциях" касательно выполнения банками функций агентов валютного надзора, сообщает портал "Слово і діло".
Этот законопроект сегодня приняли в целом.
Бюро экономической безопасности должно выявлять, прекращать, расследовать и раскрывать уголовные преступления в сфере экономики, представляющих угрозу для интересов Украины, а также предотвращать их.
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В марте президент Владимир Зеленский подписал закон о Бюро экономической безопасности
20 августа 2021-го Кабинет министров назначил Вадима Мельника председателем БЭБ.
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