Рада отложила предложения Зеленского по Избирательному кодексу

Текст документа народные депутаты получили лишь накануне вечером. Фото: Picture Alliance

Верховная Рада отложила вопрос Избирательного кодекса с предложениями президента Владимира Зеленского.

Об этом объявил спикер Дмитрий Разумков после перерыва, во время которого провел консультации с руководителями фракций.

"Поскольку последние материалы повестки дня относительно Избирательного кодекса №0978 поступили поздно, предлагается отложить его рассмотрение. Если нет возражений в зале, переходим к следующему вопросу повестки дня", - предложил Разумков.

На когда именно перенесут рассмотрение - неизвестно.

В кулуарах представители разных фракций возмущались, что получили текст документа только накануне вечером.

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Верховная Рада 8 созыва приняла Избирательный кодекс 11 июля. Тогдашний спикер Андрей Парубий 17 раз ставил на голосование поправки, на которые не хватало голосов. Решение принимали час. Документ поддержали 230 нардепов. В сентябре президент Владимир Зеленский ветировал Избирательный кодекс. Президент внес в него 17 предложений. Сегодня этот вопрос стоял первым в повестке дня.