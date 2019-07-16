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вторник, 16 июля 2019 19:48

Рада оказалася достаточно импотентной - политтехнолог

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Рада оказалася достаточно импотентной - политтехнолог
Среди признаков "импотенции" Советы Ковжун называет затягивание заслушивания отчета и подписания рекомендаций по временной следственной комиссии по нападений на активистов, в частности Екатерину Ганзюк

Верховная Рада 8-го созыва оказалась достаточно импотентной.

Так для Gazeta.ua оценил работу парламента политтехнолог Алексей Ковжун.

Среди признаков "импотенции" Рады Ковжун называет затягивание заслушивания отчета и подписания рекомендаций по временной следственной комиссии по нападениях на активистов, в частности Екатерину Гандзюк.

"Его переголосовывали 7 раз", - отмечает Ковжун.

Еще одним признаком политтехнолог называет затягивание решения ситуации с телеканалами "промосковского направлении".

"Отнюдь, только под конец, на последних заседаниях Парубий рекомендовал заседание СНБО по телеканалам промосковского направления. И опять же - все, что происходит перед выборами, это все о выборах. Это они перебрасывали горячую картофелину с одной руки на другую, то есть с одной команды на другую, и это было сделано в последнюю минуту. к тому Рада фактически игнорировала существование каналов, с экранов которых несутся прямые вызовы украинской государственности. Сейчас ходят слухи о переходе "Интера" к той же группе собственников (к окружению Медведчука - ре д. Gazeta.ua), тогда мы сможем говорить, что какая-то группа интересов фактически присвоила себе монополию на толкование реальности для украинских граждан ", - говорит Ковжун.

"Победами" в работе Рады является принятие закона о функционировании украинского языка как государственного и новый избирательный кодекс, считает

"Рада наконец признала, что вода является водой, земля является землей, а украинский язык является государственным. Это особенно важно, потому что в это время в Нью-Йорке ООН проводит заседание по закону об украинском языке по просьбе России. Это показывает нам, что признание таких истин, как 2 + 2 = 4 является очень важным и мы действительно должны это определять.
Второй по важности закон, но с небольшой свиньей, это новый избирательный кодекс. Свиньей является то, что он начнет действовать с 2023 года. "Победой" закона открытые списки. Они гениально заменяют всю эту мажоритарке, гречкосейство, детскоплощадкостроение и получается больше адекватной представительской функции ", - отметил Ковжун.

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12 июля состоялось последнее пленарное заседание 10-й сессии Верховной Рады VIII созыва. Менее чем через неделю, 21 июля, в Украине пройдут внеочередные парламентские выборы, которые инициировал президент Владимир Зеленский.
Спикер парламента Андрей Парубий пообещал, что в случае угрозы перед страной соберет Верховную Раду на внеочередное заседание.

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16
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