Рада новая, средства старые - первая перепалка нового созыва

В ВР поизошла перепалка. Фото: 5.ua

Перепалка в Верховной Раде началась после отказа депутатов поддержать решение о создании комиссии по расследованию событий в Одессе в мае 2014-го.

Видео событий опубликовал 5 канал.

Конфликт в сессионном зале начался начался после объявления результатов голосования за образование временной следственной комиссии для расследования событий в Одессе.

Поддержали "Проект постановления о создании Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам расследования фактов массовых беспорядков в Одессе, произошедшие 2 мая 2014-го и повлекшие тяжкие последствия, а также ненадлежащего исполнения правоохранительными органами своих обязанностей в части обеспечения охраны правопорядка" только 79 народных депутатов при необходимых 226.

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Сегодня Верховная Рада рассматривает предложение создать Временную следственную комиссию для расследования трагедии 2 мая 2014-го в Одессе и переименовать Переяслав-Хмельницкий.