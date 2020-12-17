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четверг, 17 декабря 2020 13:25

Рада назначила министра аграрной политики

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Рада назначила министра аграрной политики
Лещенко был уполномоченным Зеленского по земельным вопросам. Фото: agroportal.ua

Верховная Рада назначила Романа Лещенко министром аграрной политики и продовольствия.

Его кандидатуру поддержали 242 народных депутата.

Роман Лещенко основатель и руководитель группы компаний "Агродар". Окончил юридический факультет Киевского национального университета им. Тараса Шевченко, имеет степень доктора философии в области права.

Последний год был уполномоченным президента Украины по земельным вопросам.

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Вечером 15 декабря фракция "Слуга народа" провела заседание с участием президента Владимира Зеленского. Обсуждали кадровые изменения в Кабинете министров. Заслушали кандидатов на должности министра энергетики, министра образования и науки, министра по делам ветеранов и министра аграрной политики.

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