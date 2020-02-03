Рада начала третью сессию. Разумков надеется на сохранение турборежима

Завтра народные депутаты соберутся на пленарное заседание. Фото: Николай Билокопытов, iportal.rada.gov.ua

Верховная Рада начала третью сессию.

Об этом сказал спикер Дмитрий Разумков на согласительном совете в понедельник.

"Хочу поздравить с началом работы третьей сессии Верховной Рады Украины. Смогли принять 158 законов, рассмотрели 463 законопроекта. Это действительно хороший показатель, уже молчу о других постановлениях, которые приняли.

Очень надеюсь, что в третьей сессии также сможем сохранить тот темп, который у нас есть. С другой стороны, важно, чтобы качество законопроектов росло", - сказал Разумков.

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"Переходим к новому формату работы Верховной Рады. Мы приняли закон о плане законопроектных работ. Это позволит действительно работать планово - что, о чем, зачем и когда будет приниматься.

Эта сессия будет относительно переходной. Потому что это новый процесс", - продолжил спикер.

К главному плана внесли около 400 законопроектов.

"И около столько же в дополнительном плане", - сказал Разумков.

"Есть много важных законопроектов. В том числе и изменения в Конституцию, вопрос закрепления пропорциональной избирательной системы и уменьшения количества народных депутатов. Инициативы были определены президентом как неотложные. Имеем позицию Конституционного суда. Надеюсь, будем иметь хороший результат при рассмотрении этого законопроекта", - заявил спикер.

В Верховной Раде 9-го созыва работают 423 народных депутата. 252 представителя фракции "Слуга народа", 44 – "Оппозиционной платформы – За жизнь", 26 – "Европейской солидарности", 24 – "Батькивщины", 20 – "Голоса", 23 – группы "За будущее". Свою роботу начали 29 августа.