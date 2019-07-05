Рада может уволить Климкина на следующей неделе: назвали условие

ВР уже раз отказалась увольнять Климкина. Фото: NewsOne

Верховная Рада в четверг, 11 июля, может рассмотреть увольнение и назначение министра иностранных дел, если президент Владимир Зеленский сделает соответствующие представление.

Об этом сказал спикер Андрей Парубий на итоговой пресс-конференции 5 июля.

"Если в среду будет рассмотрено кадровое представление на министра иностранных дел, у меня будет возможность в четверг поставить его на голосование. Если будет решение комитета, я его предложу народным депутатам", - сказал Парубий.

Он отметил, что парламент готов сменить главу МИД, но "с той стороны молчание".

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11 июня в Офисе президента сообщили, что Владимир Зеленский предложил Верховной Раде уволить Павла Климкина с должности министра иностранных дел и назначить на его место Вадима Пристайко. 2 июля Зеленский попросил Раду срочно рассмотреть представление об увольнении Климкина.