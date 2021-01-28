Рада использовала 41 тонну бумаги, депутаты оттягивают полную цифровизацию

Аппарат Верховной Рады в прошлом году приобрел 111 тыс. одноразовых бумажных и пластиковых стаканов и использовал 41,4 тонну бумаги на 2,27 млн грн. Об этом сообщило движение "Чесно"

Высота стаканов составляет 10,55 км. Что в разы выше монумента "Родина-Мать" или Эйфелевой башни или самого высокого небоскреба в мире Бурдж Халифа.

На 41,4 тонны бумаги потратили из государственного бюджета 2,27 млн грн.

Если разложить бумагу, то это больше чем площадь Ватикана.

20 января на заседании регламентного комитета отложили на год - до февраля 2022 - полный переход Верховной Рады на электронный документооборот (законопроект № 4586).

26 января в сессионном зале нардепы отдали за законопроект 248 голосов.

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Автор законопроекта, народный депутат от "Слуга народа" Павел Фролов объяснил, что отсрочка связана с политикой экономии бюджетных средств из-за пандемии Covid-19. Также заявил, что в ВР более 90% процессов происходят в электронном виде.

В первый день следующей сессии парламента должно было начаться использование единой автоматизированной системы работы с документами. Это должно быть единственным способом обработки всех документов.

В сентябре 2019 года в Кабинете министров начали прекращать закупку бумаги для блокнотов. Это пустая трата денег, объяснял тогдашний министр Дмитрий Дубилет. Президент Владимир Зеленский заявлял, что в 2021 году будет переход в режим предоставления государственных услуг без бумаг.