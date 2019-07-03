Рада дожимает Избирательный кодекс при почти пустом зале

Верховную Раду посещают полсотни нардепов.

Верховная Рада продолжает рассмотрение поправок к проекту Избирательного кодекса при почти пустом сессионном зале.

В начале утреннего заседания, по данным на табло, в сессионном зале зарегистрировали 256 карточек народных депутатов, пишет УНІАН

В то же время в зале в то время присутствовали 56 нардепов. После получасовых выступлений депутатов продолжилось рассмотрение поправок в Избирательный кодекс. На тот момент в зале остался 41 парламентарий.

Спикер Андрей Парубий напомнил, что вчера парламент завершил работу на рассмотрении поправки № 2301, то есть "более половины поправок пройдено".

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Верховная Рада проголосовала за Избирательный кодекс в первом чтении 2 года назад. Документ должен пройти второе чтение. Предлагается, что партии будут выдвигать списки в 27 регионах. Избиратель голосует за партию и, по желанию - за кандидата в списке. Политическая сила проходит в парламент, если набирает 4% голосов.