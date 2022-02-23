Рада дополнительно выделила на армию 9 млрд

Верховная Рада выделила дополнительные 9 млрд грн на оборону.
За это проголосовали 345 депутатов, сообщает Gazeta.ua.
Поддержали все фракции и группы.
Расходы увеличили с 2️8️,4️ до 3️7️,5️ млрд.
Средства пойдут на развитие, закупку, модернизацию и ремонт вооружения, военной техники, средств и оборудования.
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Источник для дополнительных расходов – перевыполнение плана доходов общего фонда госбюджета в январе.
23 февраля Верховная Рада разрешила Кабинету Министров перераспределять средства на национальную безопасность и оборону.
В марте зарплаты украинским военнослужащим повысят на 30%.
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