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среда, 23 февраля 2022 19:12

Рада дополнительно выделила на армию 9 млрд

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Рада дополнительно выделила на армию 9 млрд
Денежные средства пойдут на закупку и модернизацию вооружения. Фото: Министерство обороны

Верховная Рада выделила дополнительные 9 млрд грн на оборону.

За это проголосовали 345 депутатов, сообщает Gazeta.ua.

Поддержали все фракции и группы.

Расходы увеличили с 2️8️,4️ до 3️7️,5️ млрд.

Средства пойдут на развитие, закупку, модернизацию и ремонт вооружения, военной техники, средств и оборудования.

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Источник для дополнительных расходов – перевыполнение плана доходов общего фонда госбюджета в январе.

23 февраля Верховная Рада разрешила Кабинету Министров перераспределять средства на национальную безопасность и оборону.

В марте зарплаты украинским военнослужащим повысят на 30%.

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Дата
23
февраля

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