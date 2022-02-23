Рада дополнительно выделила на армию 9 млрд

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В марте зарплаты украинским военнослужащим повысят на 30% .

23 февраля Верховная Рада разрешила Кабинету Министров перераспределять средства на национальную безопасность и оборону.

Источник для дополнительных расходов – перевыполнение плана доходов общего фонда госбюджета в январе.

Средства пойдут на развитие, закупку, модернизацию и ремонт вооружения, военной техники, средств и оборудования.

Расходы увеличили с 2️8️,4️ до 3️7️,5️ млрд.

Поддержали все фракции и группы.

За это проголосовали 345 депутатов, сообщает Gazeta.ua .

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