"Работа в тылу": создали платформу для волонтеров

В Украине запустили сайт, где можно попросить и предоставить волонтерскую помощь. Фото: Скриншот

В Украине создана платформа "Работа в тылу", где желающие могут приобщиться к помощи армии и людям.

Ее основал украинец Артур Федоренко. Об этом сообщает "Украинская правда".

Платформа работает как биржа волонтерских работ: онлайн и офлайн. Ее цель – сделать каталог запросов помощи Украине, армии и гражданским в одном месте, ведь большинство сообщений о помощи теряются в бесконечных чатах или группах.

Сайт систематизирует волонтерские нужды со всей страны и за границей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинцев попросили "сливать" информацию, где резко выросли цены на жилье и продовольствие

Чтобы создать запрос, необходимо зарегистрироваться через Google или Facebook-аккаунт. Далее выбрать подходящую категорию и описать потребность/предложение. Для этого в меню сверху нажмите "+Добавить".

Люди, которые готовы откликнуться, могут ответить на платформе, используя кнопку "Откликнуться". Уведомление сразу поступает владельцу объявления в раздел "Входящие" и дублируется на электронную почту.

Платформа поделена на три категории, каждая из которых содержит свои типы объявлений.

1)Онлайн работа. Подкатегории: ИТ/Кибербезопасность, Информационные войны, Тексты/Переводы, Маркетинг/PR/Журналистика, Дизайн, Режиссура/Монтаж, Право, Поиск инфо/Сорсинг, Закупки, Просто работы, Координация;

2) Оффлайн работа. Подкатегории: Волонтерство, Перевозки, Медицина, Еда, Снаряжение, Чередование;

3) Нужны вещи. Здесь можно создавать запросы на нужные вещи. Также есть поиск по необходимости и локации.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Бесплатно и круглосуточно: в Украине заработала платформа ментального здоровья

Команда платформы мониторит созданные запросы и модерирует их. Также на "Работе в тылу" есть онлайн чат.

"Так уже удалось помочь людям, которые находились в Буче в подвале во время обстрелов, и, например, смогли привлечь 65-летнего мужчину – развозить людей и груз по городу его нахождения. Подобных запросов получаем десятки ежедневно", – отметил основатель.

На платформе уже зарегистрировано более 1000 человек, создано более 300 запросов и предложений. А за 10 суток на сайт посетили пользователи из 101 страны. Кроме создания запросов и волонтерской помощи, можно приобщиться к поддержке самой платформы.

Украинское IT-сообщество объединило усилия и создало бесплатный Телеграмм-бот — saveua_bot. Бот координирует волонтерскую помощь на территории Украины.