Работа стройкомпаний заблокирована незаконным решением Кабмина - эксперт

 
Ексклюзивы
1/5
"Нам такие условия поставили, что люди сказали:" Идите в ср*ку "- как работают рынки в городах
"Нам такие условия поставили, что люди сказали:" Идите в ср*ку "- как работают рынки в городах
Просмотров: 927
Что не так с ипотекой в Украине - мнение экономиста
Что не так с ипотекой в Украине - мнение экономиста
Просмотров: 1638
Экономист объяснил, как обеспечить украинцев работой
Экономист объяснил, как обеспечить украинцев работой
Просмотров: 936
Почему украинцы не спешат брать кредиты
Почему украинцы не спешат брать кредиты
Просмотров: 1422
Нужно не новые создавать, а восстанавливать потерянные рабочие места - мнение эксперта
Нужно не новые создавать, а восстанавливать потерянные рабочие места - мнение эксперта
Просмотров: 1197
Социальные бунты и развал экономики: эксперты спрогнозировали последствия запрета выезда заробитчан
Социальные бунты и развал экономики: эксперты спрогнозировали последствия запрета выезда заробитчан
Просмотров: 1863
Шмыгаль не известный среди украинцев. А Саакашвили - раскрученный, на него можно повесить провалы - политтехнолог
Шмыгаль не известный среди украинцев. А Саакашвили - раскрученный, на него можно повесить провалы - политтехнолог
1 Просмотров: 1593
Перевести деньги и заплатить за коммуналку: экономисты объяснили, кто пострадает от усиленного финансового мониторинга
Перевести деньги и заплатить за коммуналку: экономисты объяснили, кто пострадает от усиленного финансового мониторинга
Просмотров: 3582
Объяснили, почему украинцы переплачивают в магазинах
Объяснили, почему украинцы переплачивают в магазинах
Просмотров: 2430
Идеолог партии Зеленского: Горизонт политического планирования ставили на 5 лет
Идеолог партии Зеленского: Горизонт политического планирования ставили на 5 лет
1 Просмотров: 1071
Фото
Все фото
7
4
3
4
3
В Украину прилетел самолет с 42 тыс. защитных костюмов для медиков
В Украину прилетел самолет с 42 тыс. защитных костюмов для медиков
&quot;Решение принял&quot; - Кличко отреагировал на инцидент с полицейским с участием своего заместителя
"Решение принял" - Кличко отреагировал на инцидент с полицейским с участием своего заместителя
Ссоры и толкотня за &quot;гречкой&quot;: партия кума Путина во время карантина устроила давку
Ссоры и толкотня за "гречкой": партия кума Путина во время карантина устроила давку
Экономический кризис? Соратница Тимошенко пришла в Раду с сумочкой за более чем полсотни тыс. грн
Экономический кризис? Соратница Тимошенко пришла в Раду с сумочкой за более чем полсотни тыс. грн
Кличко пришел в гости к &quot;домашней арестантке&quot; Чорновол
Кличко пришел в гости к "домашней арестантке" Чорновол
Видео
Все видео
Украинцам рассказали, как защитить свою землю в Крыму
Украинцам рассказали, как защитить свою землю в Крыму
Жена Зеленского в видеоролике заговорила о "ментальных различиях"
Жена Зеленского в видеоролике заговорила о "ментальных различиях"
Демократизация в Украине продолжается - уже 40%: Зеленский, силовики, экстремизм и гражданские ожидания
Демократизация в Украине продолжается - уже 40%: Зеленский, силовики, экстремизм и гражданские ожидания
Зеленский предупредил о шокирующих последствиях быстрого снятия карантина
Зеленский предупредил о шокирующих последствиях быстрого снятия карантина
Мэр Черкасс – Зеленскому: Будем сопротивляться
Мэр Черкасс – Зеленскому: Будем сопротивляться
Интервью
1/5
РПЦ серьезно подмочила свою репутацию - религиовед
РПЦ серьезно подмочила свою репутацию - религиовед
Просмотров: 864
"Ребров смог бы повернуть золотые медали в Киев"
"Ребров смог бы повернуть золотые медали в Киев"
Просмотров: 1125
Зеленский проводит "воспитательную работу" с Саакашвили
Зеленский проводит "воспитательную работу" с Саакашвили
Просмотров: 3690
"Все планы на войну красивые до того момента, пока не начался бой" - участник ООС
"Все планы на войну красивые до того момента, пока не начался бой" - участник ООС
Просмотров: 2565
С Ермаком и без дефолта. Потураев рассказал о внутренней кухне "Слуги народа"
С Ермаком и без дефолта. Потураев рассказал о внутренней кухне "Слуги народа"
2 Просмотров: 1593
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
05 мая 2020
Просмотров: 846
Так не буває
Наша багатоповерхівка височить над приватним сектором. Перші тижні на карантині із заздрістю зиркаю з балкона, як тамтешня дітвора ганяє м'яч у ...
среда, 06 мая 2020 18:17

Работа стройкомпаний заблокирована незаконным решением Кабмина - эксперт

  Комментировать
Работа стройкомпаний заблокирована незаконным решением Кабмина - эксперт
Незаконное решение Кабмина заблокировало работу строительных компаний. Фото: Reuters

Вследствие правовой коллизии, образовавшейся после принятия Постановления Кабмина №218 от 13 марта, государственный архитектурно-строительный контроль и надзор за любым строительством сегодня осуществляться не может. Чиновники ликвидировали Государственную архитектурно-строительную инспекцию, которая занималась лицензированием строительной деятельности, а легитимность новосозданной Государственной сервисной службы градостроительства вызывает большие вопросы с точки зрения закона. Теперь даже получить обычную лицензию на строительство стройкомпании не могут, поэтому их деятельность оказалась вне рамок правового поля. При таких условиях принимать участие в тендерах по программе "Большая стройка", широко раскрученной президентом, они не могут.

Об этом говорится в статье издания "Знай.ua" "ОдумайТесь", передает Апостроф.

На эту проблему обращает внимание эксперт по градостроительной деятельности и институтам самоуправления общин Алексей Ковалев. По его словам, указанное постановление Кабмина было принято с нарушением закона о лицензировании хозяйственной деятельности и будет иметь огромные негативные последствия.

"Блокируется законная деятельность большого количества субъектов хозяйствования в области строительства, что влечет за собой прекращение ими существующей деятельности, невозможности участия в тендерах на закупку услуг по строительству объектов, в том числе по государственным заказам..." - отмечает эксперт.

По его словам, в дополнение к мировому кризису, вызванному пандемией Covid-19, блокирование работы стройкомпаний приведет к катастрофическому сокращению рабочих мест, как следствие - снизятся поступления в государственный бюджет, будет расти социальное напряжение.

"Чтобы решить проблему, Кабмин должен принять новое постановление, где определит центральный орган исполнительной власти (Госархстройинспекция или Госсервисстрой), который будет осуществлять государственный архитектурно-строительный контроль и надзор за любым строительством. Одновременно определить его как орган лицензирования в хозяйственной деятельности по строительству объектов, по классу последствий (ответственности) относящихся к объектам со средними и крупными последствиями", - считает эксперт.

Ранее на аналогичную проблему на строительном рынке в своем письме к президенту пожаловалась многодетная мать-одиночка, владелица стройкомпании. Она призвала гаранта повлиять на ситуацию, чтобы работа десятков тысяч предприятий не была заблокирована.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Работа стройкомпаний заблокирована незаконным решением Кабмина - эксперт». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
06
мая

Украинское воздушное судно пролетело без дозаправок более суток

Легко преодолевает грязь и потребляет 50 л горючего на 100 км - выпустили новый КрАЗ

Родился отец психоанализа: топ-15 цитат Зигмунда Фрейда

"Гинденбург" сгорел за 36 секунд

В Италии умер украинский писатель

Провели последнюю казнь

Украинские войска провели успешный рейд по тылам противников

В Украине отмечают День пехоты

Испытали уникальный медицинский прибор

Философ возглавил национальную неделю неповиновения

Самое читаемое
Как выглядели модели Playboy до эпохи силикона
Как выглядели модели Playboy до эпохи силикона
11
 1 Просмотров: 59233
Украинцы рассказали, как добираются на работу за границу
Украинцы рассказали, как добираются на работу за границу
 1 Просмотров: 28665
Самая красивая девушка Instagram снялась полностью обнаженной
Самая красивая девушка Instagram снялась полностью обнаженной
20
 Просмотров: 17766
Брат убил отца и бабушку: что известно о родственниках женщины, которая гуляла с головой дочери
Брат убил отца и бабушку: что известно о родственниках женщины, которая гуляла с головой дочери Просмотров: 16840
Без МВФ придется занимать деньги у России, это - путь к гражданской войне
Без МВФ придется занимать деньги у России, это - путь к гражданской войне
 Просмотров: 14922
Политика
Украинцам рассказали, как защитить свою землю в Крыму
Украинцам рассказали, как защитить свою землю в Крыму
 Просмотров: 180
Ермак официально зовет в Трехстороннюю контактную группу представителей ОРДЛО
Ермак официально зовет в Трехстороннюю контактную группу представителей ОРДЛО Просмотров: 909
Весна пришла, но своих сажать не хочется. Чиновники смогут прятать имущество у детей
Весна пришла, но своих сажать не хочется. Чиновники смогут прятать имущество у детей Просмотров: 549
Жена Зеленского в видеоролике заговорила о "ментальных различиях"
Жена Зеленского в видеоролике заговорила о "ментальных различиях"
 1 Просмотров: 1710
Демократизация в Украине продолжается - уже 40%: Зеленский, силовики, экстремизм и гражданские ожидания
Демократизация в Украине продолжается - уже 40%: Зеленский, силовики, экстремизм и гражданские ожидания
 Просмотров: 315
Больше всего комментируют
6
Украинцам планируют поднять цены на электроэнергию: подробности
5
Почему в Зеленского держится высокий рейтинг
5
В ОП рассказали об "оружии" Зеленского, которое он часто использует
3
У Зеленского вновь заговорили о представителях Донбасса
3
Усик и Ломаченко поучаствовали в российской пропаганде
Голосов: 16260
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua