Работа стройкомпаний заблокирована незаконным решением Кабмина - эксперт

Незаконное решение Кабмина заблокировало работу строительных компаний. Фото: Reuters

Вследствие правовой коллизии, образовавшейся после принятия Постановления Кабмина №218 от 13 марта, государственный архитектурно-строительный контроль и надзор за любым строительством сегодня осуществляться не может. Чиновники ликвидировали Государственную архитектурно-строительную инспекцию, которая занималась лицензированием строительной деятельности, а легитимность новосозданной Государственной сервисной службы градостроительства вызывает большие вопросы с точки зрения закона. Теперь даже получить обычную лицензию на строительство стройкомпании не могут, поэтому их деятельность оказалась вне рамок правового поля. При таких условиях принимать участие в тендерах по программе "Большая стройка", широко раскрученной президентом, они не могут.

Об этом говорится в статье издания "Знай.ua" "ОдумайТесь", передает Апостроф.

На эту проблему обращает внимание эксперт по градостроительной деятельности и институтам самоуправления общин Алексей Ковалев. По его словам, указанное постановление Кабмина было принято с нарушением закона о лицензировании хозяйственной деятельности и будет иметь огромные негативные последствия.

"Блокируется законная деятельность большого количества субъектов хозяйствования в области строительства, что влечет за собой прекращение ими существующей деятельности, невозможности участия в тендерах на закупку услуг по строительству объектов, в том числе по государственным заказам..." - отмечает эксперт.

По его словам, в дополнение к мировому кризису, вызванному пандемией Covid-19, блокирование работы стройкомпаний приведет к катастрофическому сокращению рабочих мест, как следствие - снизятся поступления в государственный бюджет, будет расти социальное напряжение.

"Чтобы решить проблему, Кабмин должен принять новое постановление, где определит центральный орган исполнительной власти (Госархстройинспекция или Госсервисстрой), который будет осуществлять государственный архитектурно-строительный контроль и надзор за любым строительством. Одновременно определить его как орган лицензирования в хозяйственной деятельности по строительству объектов, по классу последствий (ответственности) относящихся к объектам со средними и крупными последствиями", - считает эксперт.

Ранее на аналогичную проблему на строительном рынке в своем письме к президенту пожаловалась многодетная мать-одиночка, владелица стройкомпании. Она призвала гаранта повлиять на ситуацию, чтобы работа десятков тысяч предприятий не была заблокирована.