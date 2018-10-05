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пятница, 05 октября 2018 10:06

Пятница в Раде начнется нетрадиционно

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Пятница в Раде начнется нетрадиционно
Фото: 5.ua

Сегодняшнее заседание парламента начнется с принятия присяги новоизбранными членами Центральной избирательной комиссии.

В зале в последний рабочий день зарегистрировались 337 народных депутатов.

Далее по плану традиционный для пятницы час вопросов к правительству.

На повестку дня вынесли 2 инициативы. В первом чтении планируют рассмотреть изменения в законодательные акты относительно обеспечения гарантий повышения спортивного мастерства молодежи. Также на рассмотрении проект постановления, касающийся изменений по назначению 2016-го именных стипендий Верховной Рады для самых талантливых молодых ученых.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Рада назначила новую ЦИК: кто будет считать следующие выборы

Накануне Верховная Рада прекратила полномочия народных депутатов Ирины Евремовой и Татьяны Юськовой, которых ранее назначила членамы ЦИК.

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Дата
05
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