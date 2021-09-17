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пятница, 17 сентября 2021 19:48

Пять партий в Раде получат 885 млн грн

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На финансирование партий в государственном бюджете на 2022 год предусмотрели 885 млн грн. Об этом сообщило движение "Чесно"

В этом году на финансирование партий направили 697 млн. То есть бюджет на следующий год вырос более чем 21%. Он является рекордным с момента введения госфинансирования в 2015 году.

Больше всего госфинансирование в следующем году получит партия "Слуга народа" - более 439 млн. Меньше всего средств будет иметь "Батькивщина" - 83 млн.

"Батькивщина", хотя и получила на выборах более высокий результат, чем "Европейская Солидарность" и "Голос", но не получила дополнительного финансирования в виде "гендерной" надбавки за доминирование мужчин в проходной части ее избирательного списка.

Еще 132,8 млн получит ОПЗЖ.

"ЕС" получит 126, 7 млн, а "Голос" - 103, 5 млн.

 

В конце 2020 и в начале 2021 года НАПК останавливало выплату госсредств трем парламентским партиям: "Слуге народа", "Голосу" и "Батькивщине". Причина остановки: нарушения в отчетности за первый и второй кварталы прошлого года.

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По состоянию на сентябрь финансирование всех партий возобновили. Остановка госфинансирования на основе проверки квартальной отчетности невозможна, ведь партии пользуются "карантинными" изменениями в законодательстве и не подают своей финотчетности, сообщает "Чесно".

По итогам 2020 года "Слуга народа" стала самой богатой партией страны.

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Дата
17
сентября

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