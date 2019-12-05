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четверг, 05 декабря 2019 10:50

Путинская пропагандистка Скабеева дозвонилась до Зеленского

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Путинская пропагандистка Скабеева дозвонилась до Зеленского
Скабеева предложила Зеленскому интервью. Фото: volyn.com.ua

Президенту Украины Владимиру Зеленскому позвонила русская пропагандистка Ольга Скабеева.

Она предложила поговорить, но Зеленский после нескольких предложений положил трубку, пишет "Українська правда".

"Вы сейчас на громкой связи. Я всегда перериваюсь, когда какие-то беседы. Потому что думаю, мало ли у кого там что произошло. И так, как я понимаю, что у вас ничего не произошло, ни с вашими близкими и родными, я тогда извините продолжу общение со своими коллегами ", - сказал Зеленский и прекратил разговор.

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Скабеева, несмотря ни на что, назвала его "весьма приятним и тактичным человеком". Она обратила внимание на то, что Зеленский говорил с ней по-русски, потому что это его родной язык.

Причиной для звонка стала встреча "нормандской четверки", которую планируют провести 9 декабря в Париже.

Скабеева предложила Зеленскому интервью и попросила осознать, что "Россия не агрессор".

Народный депутат от "Слуги народа" Евгений Шевченко принял участие в пропагандистском шоу "Большая игра" на российском "Первом канале".Он повторил слова кремлевской пропаганды о том, что в невозможности прекратить войну на Донбассе "виноваты украинские националисты".

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Дата
05
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