Путин прописал на бумажке с ЛДНР строительство военных баз

РФ восьмой год ведет военную агрессию против Украины. Фото: Getty Images

Президент страны-агрессора Российской Федерации Владимир Путин подписал с главарями террористических формирований "ЛДНР" "договор о дружбе".

Срок действия "договора" прописали на 10 лет.

Основными пунктами "соглашения" являются "общая оборона; общая охрана "границ"; право сторон использовать военную инфраструктуру и военные базы на территории друг друга; признание документов, выдаваемых государственными органами всех сторон; РФ берет на себя поддержание финансовой и банковской систем "ДНР и ЛНР; платежным средством на территории ЛДНР является рубль.

В "соглашении" прописали "право" сторон "на строительство военных баз (объектов)".

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21 февраля Путин заявил о признании ЛДНР – оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.