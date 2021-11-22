"Путин может напасть на новогодние праздником или 8 декабря" – Александр Данилюк

Международная группа расследователей Bellingcat опубликовала отчет по срыву спецоперации по задержанию боевиков российской частной военной компании Вагнера. Украинские спецслужбы год готовили арест 28 наемников, воевавших на Донбассе. На всех этапах докладывали Владимиру Зеленскому. Когда дошли до заключительного, у президента якобы не было времени встретиться с руководством разведчиков. Их принял глава его Офиса Андрей Ермак. Попросил отложить спецоперацию. В результате сделка провалилась, преступники вернулись в Россию. Власти отрицали, что Киев готовил такую операцию. Позже Зеленский признал, что знал о ней, но организовывали вроде бы не мы. За три дня до появления расследования в прессу вышла глава парламентской временной следственной комиссии по этому вопросу, нардеп от "Слуги народа" Марьяна Безуглая. Заявила: Зеленский не отменял операцию по задержанию "вагнеровцев", а у Ермака нет полномочий отдать такой приказ.

- Ермак – клерк. Этого человека не выбирали, а он принимает столь важные решения, - говорит в интервью Gazeta.ua Александр Данилюк, бывший секретарь Совета нацбезопасности и обороны. - Его уже называют вторым президентом или вице-президентом. Зеленский должен был думать о безопасности страны и граждан. В частности, наших разведчиков. А он главной целью ставил хорошие отношения с Кремлем. Был готов сдать все остальное. Президент не действует в интересах государства.

Ермака называют вице-президентом

А в чьих?

– Когда шел на выборы, его главным обещанием был мир на Донбассе. Предлагал простые решения – прекратить стрелять, посмотреть в глаза Путину. Сделал и то, и другое – не помогает. Многие хотели в это верить. Зеленский все еще пытается удержать их. От этого зависит его рейтинг. Он переживает только об этом.

Богдан мог прямо сказать правду, а не только, какое Зеленское большое солнышко

Срыв спецоперации по "вагнеровцам" бьет по президенту. Почему не видим хотя бы отставки главы Офиса? От его предшественника Андрея Богдана быстро избавились.

– Ермак обнял Зеленского, как никто в мире. Со всех сторон. Богдан тоже пытался контролировать все процессы и быть рядом с президентом чуть ли не ежеминутно. Но допустил ошибки. Первое, пытался что-то делать. Для этого нужно было спускаться из президентского офиса в собственный. В этот момент туда заходил Ермак и нарушал герметичность. Поэтому Ермак сейчас ни на шаг не отходит от Зеленского. Во-вторых, Богдан раздражал своим стилем поведения, президента в частности. Как и я, мог прямо сказать правду, а не только, какое Зеленское большое солнышко. К примеру, я был против того, чтобы формировать список "Слуги народа" так, как это делали.

Что именно не устраивало?

- Качество людей. Должна быть система подбора кадров, за них кто-то должен отвечать. Напихали своих. Их потом купили деньгами или угрозами. Когда люди слабы, им только покажи деньги, то делай с ним что угодно.

Откровенно говорил с Зеленским о Коломойском, когда тот начал агрессивно действовать: блокировать судебные процессы, пытался сбить сотрудничество с МВФ, делал заявления "а почему бы не помириться с Россией"? Или когда сожгли дом бывшей главы Нацбанка Валерии Гонтаревой. Подозревали, что по указанию Коломойского. Во все эти моменты я приходил и говорил: мы договаривались о других вещах. Так же и Богдан не молчал, потому раздражал.

Ермак – другая история. Создал впечатление, что просыпается и засыпает с именем Зеленского. Не допускает разгерметизацию его окружения. Поэтому президент только и слышит, как он велик. Даже негатив Ермак превращает в позитив. Эта интерпретация создает у Зеленского ощущение мессии. Это традиционная разработка. Человек с комплексами хочет, чтобы его посадили в теплое место и пригрели. Такими пользуются люди типа Ермака.

Человек с комплексами хочет, чтобы его посадили в теплое место и пригрели. Такими пользуются люди типа Ермака

Как Ермак попал в команду Зеленского?

– Он всегда позиционировал себя как очень близкий друг семьи. Но Сергей Шефир (первый помощник и давний товарищ президента. – Gazeta.ua) меня спрашивал: "А кто такой Ермак? Я его раньше не видел".

Автор: Анатолий Гаевский Александр Данилюк был советником премьер-министра Юрия Еханурова, президентов Виктора Януковича и Петра Порошенко. Два года работал министром финансов в правительстве Владимира Гройсмана. В мае 2019 года назначен секретарем Совета нацбезопасности и обороны. Через четыре месяца подал в отставку. С экс-министром иностранных дел Павлом Климкиным и бывшим генпрокурором Русланом Рябошапкой основали Центр национальной устойчивости и развития

В какой момент поняли, что из Зеленского ничего не выйдет?

– Я присоединился к команде в начале 2019 года. Тогда в "меню" украинцев было две фамилии: Порошенко или Зеленский. Остальные сдулись в ноль.

С Порошенко работал, знаю сильные и слабые стороны. С ним было непросто, но удалось многое сделать. Это и восстановление антикоррупционной структуры, национализация ПриватБанка, заморозка активов Коломойского. Далее – возмещение НДС. Мы прикрыли эту самую большую коррупционную схему в Украине. Там было 300 миллионов долларов откатов в год. Колоссальная сумма кэша, с которым можно делать что угодно. Поэтому против меня возбуждали разные уголовные дела. Работал, а опереться было не на кого. Понял, что с Порошенко будет только ухудшение. Зеленский стал надеждой получить что-нибудь новое. Понимал риск, что может стать пшиком. Давал на это 30-40 процентов. Но моя цель заключалась в том, чтобы этого не произошло.

Понимал, что Зеленский может стать пшиком. Давал на это 30-40 процентов

Я первым ушел из команды и сделал это публично. Остальные тихонько выжидали, расселись и являются базой команды Зеленского. Это слабые люди, подстраивающиеся. Ни на что не способны. Если что-то делаешь – возникают конфликты. Наступаешь влиятельным людям на ноги, тогда получаешь на орехи.

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Вы многим наступили на мозоли?

– Когда был министром финансов, служба подарила плакат со всеми моими врагами. Тогда из больших было десять. Среди них – Виталий Хомутынник (нардеп IV-VII созывов, принадлежал к Партии регионов и группе "Возрождение". – Gazeta.ua), Роман Насиров (экс-глава Государственной фискальной службы. – Gazeta.ua). Последнего я дожал на Кабмине, его уволили.

Зеленский сейчас все больше разбирается в процессах и информации. Но он не способен принимать правильные решения. Похоже на "Поле чудес", когда угадал все буквы, но не смог прочесть слово.

Украине не слуги нужны. Должны прийти способные к переменам лидеры

Не способен?

- Мог стать успешным президентом. Для этого нужно иметь верную команду не ему, а стране. Потому что у него сейчас ключевой фактор – личная лояльность. Украине не слуги нужны. Должны прийти способные к переменам лидеры. До этого "слуги" будут убивать страну.

Голосовали за Зеленского как телевизионного персонажа. Это мог быть кто угодно

Пока Зеленский остается самым популярным политиком. Как пробиться новым лидерам?

– Его популярность падает. В Давней Греции было несколько тысяч избирателей. Они лично знали, кого выбирали – его достижения, часто военные, сильные и слабые стороны. Сейчас миллионы граждан выбирают. Они голосовали за Зеленского в качестве телевизионного персонажа. Это мог быть кто угодно. Кого знают украинцы? Звезд, старых политиков, спортсменов. Это дает этим людям преимущество. Надо быть из этих сфер, чтобы иметь узнаваемость. Или построить его. Как? Когда медиа контролируют олигархи. Надо договариваться. Эта преграда не позволяет раскручиваться. Это изменится, должен пройти один электоральный цикл.

Даже олигархи заинтересованы в том, чтобы страна развивалась. Будет развиваться Украина, так и их бизнес тоже.

Коломойский потерял "ядерную кнопку" в Украине

Сейчас президент приступил к деолигархизации.

- Национализация ПриватБанка – вот реальный пример деолигархизации. Когда Коломойский фактически потерял "ядерную кнопку" в Украине. Это было сложно сделать. Это реальная война, когда нужно скрывать свою семью. Зеленский почему борется с олигархами? Потому что они его оскорбляют. Он же так велик, а его не слушаются. Как это их каналы приглашают критикующих его политиков?

Закон об олигархах примитивный и опасный. Что делает Зеленский? Вводит реестр, в который попадают олигархи. Им будет труднее привлечь финансирование из-за границы. Соответственно, не будут развивать свой бизнес. Проиграют все – конкурентоспособность падает, уровень зарплат тоже. Если за ними будут гоняться, то еще и перестанут реинвестировать. Это фактически рэкет. Начнут сражаться с Зеленским. В конце концов ослабеют и они, и страна.

Закон об олигархах примитивный и опасный. Это фактически рэкет

Могут ли богатые украинцы объединиться против президента?

– Никогда такого не было. Они находятся в своем клубе и хотят насолить друг друга.

Когда шли от Зеленского, то сказали, что одна из причин – его сотрудничество с Коломойским. Насколько сильно сейчас его влияние?

– Олигарх его сохранил. Но его общий вес уменьшился. Когда я был министром финансов, против него начали судебные процессы. Один – в Лондоне, заморозил все его активы по миру. В ближайшее время ожидается решение, которое будет очень неприятным сюрпризом для Коломойского. Второе – возбудили уголовные дела в Соединенных Штатах Америки. Он сядет за решетку за отмывание денег, полученных преступным путем.

Коломойский сядет. Зеленский сдаст его с потрохами

До выборов Коломойский жил в Швейцарии. Затем улетел в Израиль, имеет там гражданство. Но понял, что безопасность там не гарантирована. Приехал в Украину. По Конституции, он не может быть экстрадирован.

Все эти дела сильно давят на Коломойского. От этого выигрывает Зеленский. Олигарх становится зависимым от президента, потому что тот может разными путями позволить вывезти его из Украины. Саакашвили тоже как-то проснулся в Польше и прорывался через границу. Поэтому Коломойский дает свой канал 1+1 в полное пользование Офиса президента. Подконтрольные ему депутаты сейчас полностью под Зеленским, в том числе в "Слуге народа" их 35-40. Голосуют как зайчики. Раньше Коломойский шантажировал ими. Сейчас уже нет.

Могут ли западные партнеры дожать, чтобы им выдали Коломойского?

- В какой-то момент – да. Зеленский как надежный партнер сдаст его с потрохами. Коломойский украл 5,5 миллиарда долларов. Он должен ответить. Если это произойдет – станет сигналом для всех остальных. Зеленский может бороться с Ахметовым, Пинчуком. Но они смотрят и спрашивают: а где Коломойский? Поэтому Зеленский не может заниматься деолигархизацией, пока рядом Коломойский, доведший крупнейший банк до банкротства. А сколько еще украдено из-за его "Укрнафты"? Миллиарды. Зеленский считал, что это некомандное поведение – поднимать такие вопросы. Но ведь не путайте команду и банду.

Каков запас прочности у власти?

– Уровень жизни украинцев падает. Но многое зависит от того, в каком информационном пространстве они живут. Задача Зеленского – показывать, что все хорошо. Выкладывает фоточки, что сходил в спортзал, скинул полкило, заслужил обед. Попил пивка под футбол, съел хачапури.

Автор: Анатолий Гаевский Александр Данилюк: «Зеленский почему борется с олигархами? Потому что они его оскорбляют. Он же так велик, а его не слушаются. Как это их каналы приглашают политиков, критикующих его?»

Один из вызовов – напряжение у украинских границ растет.

– В 2014 году Россия воспользовалась моментом и пошла на нас. Сейчас она готова к военной агрессии. Путин спровоцировал энергетический, миграционный кризисы. Есть много возможностей. Как на рояле – или здесь нажать, сыграть ли аккорд. Сейчас Кремль показывает, куда может дотянуться. Это уже влияет. Ибо на внешних финансовых рынках наши облигации существенно упали в цене. Инвесторы боятся, продают. Видят риск вторжения России в Украину. А это повлияет на экономику, финансовую состоятельность. Как и что будет играть Путин – посмотрим. И еще – когда. Для него сформировано много выгодных позиций.

Наши облигации существенно упали в цене. Инвесторы видят риск вторжения России, боятся

Риски колоссальные. Встречался с западными партнерами. Постоянно контактирую с американцами, британцами. Их разведки подтверждают намерения России напасть. Вопрос времени. Помним, как началась Вторая мировая война. Разведчики информировали Сталина о намерениях Германии. А он не поверил. Сейчас похожая история.

Атака России может произойти в январе-феврале следующего года, по данным нашей разведки и Минобороны. Может включать авиаудары, применение артиллерии и бронетанковых войск.

– Странно, что власть только сейчас начала хоть как-то об этом вспоминать. Я получал эту информацию из своих контактов давно. Западные издания об этом минимум месяц пишут. Напасть Путин может на новогодние праздники. Или и раньше. Есть символическая дата – 8 декабря. Годовщина Беловежского соглашения 1991-го (подписана президентом Украины Леонидом Кравчуком, президентом России Борисом Ельциным и председателем Верховной Рады Беларуси Станиславом Шушкевичем. Констатировала прекращение существования Союза ССР и создание Содружества Независимых Государств. – Gazeta.ua). Историческое событие Путина. В свое время говорил, что это величайшая трагедия ХХ века.

Готова ли к этому наша власть?

– Общество точно не готово. Власть не общается с ним, не информирует. Зеленский объясняет нашим партнерам, что не хочет сеять панику. Не доверяет собственному народу? Может быть, он сам паникует? Украинцы с 2014 года в войне и не паникуют.

Зеленский думает: может, пронесет?

- Все зависит только от Путина. На него очень серьезно давят наши партнеры. Кто-то говорит, что применят собственные вооруженные силы, кто-то – что будут жесткие санкции. У них чувство неизбежности. Готовы все, кроме украинской власти. Наши вооруженные силы готовятся, даже если верховный главнокомандующий не понимает опасностей. Западные партнеры тоже нас поддержат.

Вооруженные силы готовятся, даже если верховный главнокомандующий не понимает опасностей

Говорят, что Минск и Москва устроили миграционный кризис на границах Евросоюза, чтобы отвлечь внимание от намерений напасть на Украину.

– Это позиция США. Проблема с мигрантами раздута. Речь идет о 10-15 тысячах людей. Для страны, сумевшей остановить российскую агрессию, сможем локализовать и это. Для этого есть Нацгвардия, пограничники.

Почему мы не слышим об угрозе России? Почему это не обсуждается? Там все гораздо страшнее. Как и энергетический кризис. Недавно была дискуссия: правильно ли и следует брать электроэнергетику от Беларуси? Лукашенко – диктатор. Или какая разница, если нам нужно это. Вопрос в другом: если рассчитываем на электроэнергию от Лукашенко, в самый неподходящий момент он может обрезать ее. Дальше что? Должен рассчитывать на стабильность поставщика. Сейчас власти понемногу признают кризис. Начали предупреждать о веерных отключениях – это неизбежность. У "Центрэнерго" нет угля.

Мигранты – ключевой риск, например, для Германии. Могут пойти через Балтию, Польшу. А нам нужно загерметизировать свое пространство, Европа даст на это ресурсы.