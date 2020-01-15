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среда, 15 января 2020 21:24

"Пустое место в голове": в сети появилась запись, на которой Гончарук критикует Зеленского

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&quot;Пустое место в голове&quot;: в сети появилась запись, на которой Гончарук критикует Зеленского
В сеть слили запись, на которой Гончарук критикует Зеленского. Фото: Lb.ua

В сеть попала запись, на которой якобы премьер-министр Алексей Гончарук критикует президента Владимира Зеленского за примитивное понимание экономических процессов в стране.

Так на записи человек с похожим на голос премьера голосом общается с якобы заместителем главы Нацбанка Екатериной Рожковой. Кроме них в помещении также министр финансов Оксана Маркарова, глава Минфина Яков Смолий и заместитель председателя Офиса президента Юлия Кузнецова. Собравшиеся обсуждали, как обосновать Зеленскому укрепления гривны. Соответствующий материал опубликовали на YouTube-канале "Как обмануть президента", который был создан 15 января.

На записи Гончарук говорит, что Зеленский переживает, что в результате сильного укрепления гривны в бюджете может образоваться дыра в 100 млрд грн и премьер, сетует, что не может объяснить президенту причины этой ситуации.

"Ну и начинает мне говорит: Леша, я приезжаю в обменник. Что ж это такое? Ребята, вопрос ожидаемый. Они говорят: у нас не легко. Более того, на среду президент просить совещание по экономической политике. Объясните мне: если мы курс укрепляем... Хорошо. Объясните мне за счет чего. Ответ на вопрос у него говорит: "Все бараны". Лучшая комиссия в городе как-то там. Сидят, работают и значит, есть там понимание, что все хорошо. Может комиссия собраться. Она очень благоприятна. Он говорит: "Леша, перестань мне морочить голову". Можете мне нормально объяснить: у нас дыра в бюджете 50 миллиардов? И как. Будет у нас еще 100 миллиардов дыра в бюджете", - говорит голос якобы Гончарук.

При этом премьер отмечает, что в Зеленского очень примитивное понимание экономических процессов.

"Идея в том, что коррупционеры в том смысле, что Маркарова и Ротшильды просто зарабатывают деньги - это первый страх. второй страх- это все деньги Петра Порошенко. Тут важно показать главную вещь. Все остальное не имеет отношения. У Зеленского есть очень примитивное понимание экономических процессов. Есть платежный баланс. А они насильно укрепили. Он ищет ответ на этот вопрос. А у него нет ответа на этот вопрос ", - продолжил якобы Гончарук.

После этого премьер рассказывает коллегам, что конкретно нужно объяснить Зеленскому.

"Ему нужно объяснить следующее: в начале года население не верило в гривну. Это фактор нестабильности. Все раскачивали. Поэтому гривна была слабее, чем должна быть. Но это я сейчас фантазирую. Потом, после выборов все рассказывали, что гривна бахнет, будет за 50 и так далее. Поэтому что гривна сделала? Она сначала вернулась в то состояние, в котором должна быть экономически. А потом она начала еще сильно. Люди увидели парламент сильный - молодой. Дальше гривна укрепляется. Люди начали видеть, что страхи, которые были перед выборами, не подтверждаются, а наоборот. Потом новый сильный президент бла-бла-бла... Уровень доверия беспрецедентный к власти. Гривна продолжает укрепляться. У него нету этого ответа. Надо показывать, и надо, чтобы выглядело. Будем говорить очень реалистично. Честно. Потому что пока у нас не будет у президента в голове ответа на этот вопрос - у него будет пустое место там. И к нему будет прилетать эта хрень на тему облигаций. Она попадает в голову только потому, что у него есть туман. Это первое. Второе. Нам надо показать, что ресурсы стали дешевле", - отметил якобы Гончарук.

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В то же время премье добавил, что также не очень хорошо разбирается в экономике.

"Я полный профан в экономике. Но что я понимаю - есть две экономические теории - монетарная и кейнсианская. Но очень простые вещи. Первое. ты идешь по пути удешевления ресурсов или ты идешь печатать деньги и как бы развивать экономику. Если ты идешь путем удешевления ресурсов - то твоя стратегия в том, чтобы инфляция снижалась. И надо показать, что смотрите, в западных странах люди зарабатывают по 2% кредиты. Все остальное на деньгах спекулятивных. Поэтому экономика там растет. Не падает", - сказал голос, который приписывают Гончарук.

Разговор, как говорится в записи, происходила 16 декабря. Все присутствующие говорили на русском языке.

Разговор, как говорится в записи, происходила 16 декабря. Все присутствующие говорили на русском.

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Дата
15
января

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