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четверг, 07 октября 2021 10:15

"Пусть это станет уроком" - активист-антикоррупционер раскритиковал Разумкова

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&quot;Пусть это станет уроком&quot; - активист-антикоррупционер раскритиковал Разумкова
Разумков специально затянул с восстановлением тюрьмы за ложь в декларациях, заявил Шабунин. Фото: pravda.com.ua

Попытки создать действующему председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову образ защитника демократии есть комичными.

Об этом написал в Facebook председатель Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.

По словам активиста, спикер "в угоду пророссийским политикам защитил от очистки" Конституционный суд.

"Помните историю сноса наказания за ложь в декларациях по представлению ОПЗЖ? Созданная Разумковым рабочая группа уже почти год "срочно" решает вопрос с КСУ.

Вчера КСУ возобновил рассмотрение производства, которое открывает Коломойскому и ко возможность отыграть приватизацию Привата.

На очереди начало сноса судебной реформы - сразу после паса пленума Верховного суда. А еще уничтожение антикоррупционного суда, незаконного обогащения, спецконфискации, медицинской реформы и т.д.

Разумков так сильно "решал" проблему с КСУ, что судья Слиденко, который грохнул декларирование, забыл уйти в отставку, хотя и обещал. За прошлый год он получил 3,6 миллиона гривен наших налогов", - написал Шабунин.

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Также председатель ЦПК заявил, что действующий спикер "спецом затянул с восстановлением тюрьмы за ложь в декларациях".

"Этими действиями Разумков покупал лояльность депутатских групп, которые, в свою очередь, должны были защитить его в должности. И что, помогло оно ему? Пусть это станет уроком для следующих спикеров", - написал активист.

7 октября Верховная Рада рассмотрит отзыв Разумкова с должности.

Среди кандидатов на спикера рассматривают Александра Корниенко и Руслана Стефанчука.

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