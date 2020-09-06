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воскресенье, 06 сентября 2020 06:30

Пушилин хочет обострить ситуацию на Донбасс - Кравчук о заявлении главы ДНР

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Пушилин хочет обострить ситуацию на Донбасс - Кравчук о заявлении главы ДНР

Глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонид Кравчук заявил, что срочное заседание политической подгруппы ТКГ должно подчеркнуть важность прекращения огня на Донбассе.

"В этом году наконец удалось с 27 июля остановить боевые действия в Донбассе. Это безусловно важное достижение для всех в Украине - как на свободной территории, так и на оккупированной", - цитирует Кравчука "Интерфакс-Украина".

По его словам, глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин своим заявлением желает обострить ситуацию на Донбассе.

"И это понятно для каждого - в том числе для миллионов украинский, которые остаются в оккупации. Они видят, кто снова хочет разжечь боевые действия", - добавил Кравчук.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что украинская сторона инициирует экстренное заседание Трехсторонней контактной группы через заявление главаря боевиков ДНР Дениса Пушилина. Он дал приказ атаковать 7 сентября укрепления подразделений Объединенных сил вблизи Шумел.

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Дата
06
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