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понедельник, 01 ноября 2021 16:55

Проживает в общежитии и ездит на Deo Lanos - Зеленский определился с главой таможенников

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Проживает в общежитии и ездит на Deo Lanos - Зеленский определился с главой таможенников
Бригадный генерал привлек внимание президента, пишет издание. Фото: Getty Images

Президент Владимир Зеленский решил назначить главой таможни начальника разведки пограничных войск Вячеслава Демченко вместо Павла Рябикина.

Об этом пишет ZN.UA со ссылкой на источники в Офис президента.

"Бригадный генерал Вячеслав Демченко привлек внимание Зеленского "готовностью умереть за президента на каждом совещании".

Также глава государства проявил расположение к Демченко по той причине, что он единственный известный Зеленскому генерал, проживающий в служебном общежитии и ездящий на Deo Lanos", - сообщает издание.

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При этом источник добавил, что Демченко "славный неиспорченный парень".

В свою очередь Рябикину предложили должность во главе Министерства социальной политики и во главе Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов. От таких предложений он не был в восторге.

Сообщения СМИ о том, что ему предлагали должность Олега Уруского, вице-премьера - министра по вопросам стратегических отраслей промышленности, в окружении Рябикина не подтверждают.

1 ноября два вице-премьера - Алексей Резников и Олег Уруский подали в отставку.

Сегодня фракция "Слуга народа" соберется на заседание. Там рассмотрят кадровые изменения в правительстве.

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