Проживает в общежитии и ездит на Deo Lanos - Зеленский определился с главой таможенников

Бригадный генерал привлек внимание президента, пишет издание. Фото: Getty Images

Президент Владимир Зеленский решил назначить главой таможни начальника разведки пограничных войск Вячеслава Демченко вместо Павла Рябикина.

Об этом пишет ZN.UA со ссылкой на источники в Офис президента.

"Бригадный генерал Вячеслав Демченко привлек внимание Зеленского "готовностью умереть за президента на каждом совещании".

Также глава государства проявил расположение к Демченко по той причине, что он единственный известный Зеленскому генерал, проживающий в служебном общежитии и ездящий на Deo Lanos", - сообщает издание.

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При этом источник добавил, что Демченко "славный неиспорченный парень".

В свою очередь Рябикину предложили должность во главе Министерства социальной политики и во главе Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов. От таких предложений он не был в восторге.

Сообщения СМИ о том, что ему предлагали должность Олега Уруского, вице-премьера - министра по вопросам стратегических отраслей промышленности, в окружении Рябикина не подтверждают.