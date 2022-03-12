Противник продолжает ведение наступательной операции против Украины – Генштаб

Генштаб сообщил результаты 16-го дня войны. Фото: Генштаб

Генштаб опубликовал оперативную информацию по состоянию на 24.00 11.03.2022 по российскому вторжению

Противник продолжает ведение наступательной операции против Украины, пишет пресс-служба Генштаба.

Российские войска осуществили бомбардировку приграничных населенных пунктов Копаны, Бухлычи и Верхней Теребежи на территории Беларуси. В результате бомбовых ударов на белорусской территории никто не пострадал. Это осуществлено в целях втягивания вооруженных сил Республики Беларусь в военную операцию против Украины на стороне России.

На Полесском направлении наступательных действий со стороны кафиров не отмечено.

На Северском направлении враг на отдельных участках имеет частичный успех.

Осуществляет перемещение резервов в Сумы.

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Относительно деятельности воздушного компонента врага. Стратегическими бомбардировщиками Ту-95МС ПКС РФ применены крылатые ракеты воздушного базирования по объектам на территории Украины в городах Луцк, Днепр, Ивано-Франковск. К нанесению ракетного удара привлекалось не менее шести самолетов Ту-95МС, совершивших пуск не менее 10 крылатых ракет.

Враг безуспешно пытается восстановить пути логистического обеспечения своих подразделений.

На временно захваченных территориях проходят антироссийские митинги.

Есть высокая вероятность усиления Российской Федерацией террористических методов ведения боевых действий, сообщили ранее в Генштабе.