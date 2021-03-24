Против режима Лукашенко создадут платформу для сбора доказательств преступлений

Против действий Александра Лукашенко создадут международную платформу с документированными нарушениями. Фото: www.slovoidilo.ua

17 стран Европы, Канада и США поддержали создание международной платформы, которая будет заниматься документированием нарушений прав человека режимом Александра Лукашенко в Беларуси.

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Платформу создадут как независимую международную правозащитную площадку, которая будет заниматься документированием свидетельств серьезных нарушений прав человека, которые произошли в Беларуси во время и после президентских выборов в 2020 году. В будущем эти материалы могут быть использованы для привлечения виновных к ответственности, об этом говорится в коммюнике Министерства иностранных дел Эстонии.

Основой платформы станут правозащитники из неправительственных организаций - датской Dignity, британской Redress, белорусского правозащитного центра "Вясна" и Международного комитета по расследованию пыток, которых поддерживает группа государств, разделяющих мнение о необходимости такой работы. Эстония выделяет на деятельность платформы €30 тыс.

В Белоруссии прошли массовые протесты из-за результатов президентских выборов, согласно которым победил Александр Лукашенко. Демонстранты требовали его отставки и проведения нового и честного голосования.