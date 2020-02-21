Против кнопкодава открыли уголовное производство

Офис ГПУ открыл дело. Фото: "Честно"

Офис Генерального прокурора начал уголовное производство по неличному голосованию народного депутата.

"Генеральный прокурор внес сведения в Единый реестр досудебных расследований по факту совершения одним из народных депутатов Украины неоднократного голосования вместо другого народного депутата Украины на пленарном заседании Верховной Рады Украины от 21 февраля 2020 года", - говорится в сообщении Офиса ГПУ.

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Соответствующую информацию обнародовали СМИ.

В пятницу, 21 февраля, внефракционный мажоритарщик из Закарпатья Владислав Поляк неоднократно кнопкодавил во время голосования за поправки к законопроекту об обороте земель сельскохозяйственного назначения.