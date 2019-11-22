Против экс-главы СБУ Грицака возбудили дело

В ВАКС говорят о ряде статей. Фото: УНІАН

Высший антикоррупционный суд обязал Национальное антикоррупционное бюро возбудить уголовное дело против бывшего председателя Службы безопасности Украины Василия Грицака.

Об этом сообщила пресс-секретарь НАБУ Светлана Олефира, пишет "Укрінформ"

"Было постановление Высшего антикоррупционного суда, согласно которому были внесены в ЕРДР сведения", - сказала представитель НАБУ.

При этом в ведомстве отказалась назвать квалификацию преступления, по которой возбудили дело, сославшись на тайну следствия.

В то же время в ВАКС сообщили, что суд обязал НАБУ возбудить дело по статьям "совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией", "злоупотребление властью или служебным положением", "превышение полномочий", "служебный подлог", "присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением", "государственная измена", "шпионаж".

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Василий Грицак руководил СБУ с 2015-го по 2019 год. 29 августа ведомство возглавил Иван Баканов.