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суббота, 31 августа 2019 15:15

"Просто поговорили. О жизни" - Коломойский о встрече с Порошенко после выборов

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&quot;Просто поговорили. О жизни&quot; - Коломойский о встрече с Порошенко после выборов
Коломойский вернулся в Украину после поражения Петра Порошенко на президентских выборах Фото: Юа Портал

Олигарх Игорь Коломойский рассказал, что после президентских выборов встретился с 5-м Президентом Украины Петром Порошенко.

Говорит, что разговор проходил в дружеской атмосфере, сообщает Цензор.нет.

"Мы с ним ни о чем не договаривались, ничего не это самое. Мы просто поговорили. О жизни. Уважительно. Как он чувствует себя в роли не президента, например, какие у него ощущения. Нормально. Привыкает", - рассказал Коломойский.

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Добавил, что никаких личных мотивов в его преследовании у Порошенко не было.

"Так он же меня не преследовал. В этом же и вопросы. Не было же преследований. Не было против меня выдвинуто никаких обвинений, не было подозрений. Так, были факту уголовные дела. Ничего личного", - добавил Коломойский.

Украинский олигарх Игорь Коломойский, которого СМИ связывают с президентом Владимиром Зеленским, будет измерять эффективность его работы по одному показателю - сколько украинцев вернется из-за границы.

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  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
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