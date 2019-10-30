Проститутки за $ 100 и охота на фотографа - чем занимается в Раде депутат Яременко

Фото: bykvu.com

Переписку между проституткой и народным депутатом "Слуги народа" Богданом Яременко снял парламентский фотограф. В это время шло голосование за государственные законы.

На фотографии видно, что нардеп через телефон пользуется двумя чатами знакомств и читает анкету 32-летней женщины по имени Алина. Она в анкете указала преимущества: секс, встреча, свидание.

Автор: bykvu.com Нардеп от "Слуги народа" Богдан Яременко переписывался с проституткой на рабочем месте

Затем Богдан Яременко спросил письменной форме: "... условия встречи с тобой?" Девушка: "Привет. Место твое. Секс защищен, классика и орал. Анальный - табу. Время - 100 долларов. Два часа - 150. На ночь не остаюсь. Пожелания нельзя ". Фотографию сделал в сессионном зале Верховной Рады фотограф информационного портала bykvu.com.

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Богдан Яременко занимает должность председателя комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества. Имеет жену и двоих детей.

Сегодня в Facebook он объяснил причины своего поведения на рабочем месте тем, что "совершил вчера провокацию и позволил сфотографировать сфабрикованую переписку".

Это сработало. Охотник за жжеными фактами сфотографировал то, чего нет".

Автор: bykvu.com Богдан Яременко объяснил переписку с проститутками на рабочем месте

От телефонных комментариев нардеп уклоняется - не берет трубку или сбивает вызов в течение 3 часов подряд.

Богдан Яременко в 2006-2008 годах был генеральным консулом Украины в Эдинбурге, 2010-2014 - в Стамбуле.